Paris On CONTE sur toi ! À La Folie Théâtre Paris, 8 novembre 2023, Paris. Du mardi 26 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h25

Du mercredi 08 novembre 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h25

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Tarifs Plein : 15€ Réduit : 12€ Le spectacle interactif où tu réinventes les contes ! Et si Mère-Grand n’ouvre pas au Loup ? Et si un ogre réveille Blanche-Neige ? À toi de choisir. « On

CONTE sur toi ! » est le premier spectacle interactif qui offre la liberté aux

enfants de modifier leurs contes préférés à leur guise. En fonction de leurs

choix, les histoires seront transformées et réinventées. Que se passe-t-il si Cendrillon va au bal en

baskets ? Si la Grand-Mère du Chaperon Rouge refuse d’ouvrir au Loup ? Si c’est

un ogre qui réveille Blanche-Neige ? Ou si le Génie d’Aladin réalise tous ses

vœux de travers ? Un système de vote avec des drapeaux de

couleurs permettra aux enfants de choisir les nouvelles tournures que prendront

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=432 +33143551480

