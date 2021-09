Bois de Nèfles Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles On conte les wagons ! Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles Catégorie d’évènement: Bois de Nèfles

On conte les wagons ! Bibliothèque de Bois-de-Nèfles, 18 septembre 2021, Bois de Nèfles. On conte les wagons !

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles, le samedi 18 septembre à 10:00 Sur inscription.

Prêtez votre oreille aux contes en créole sur les trains. Ces belles histoires vous feront chalouper au gré des mots de nos conteurs. Bibliothèque de Bois-de-Nèfles 20 rue de l’église 97411 Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bois de Nèfles Autres Lieu Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Adresse 20 rue de l’église 97411 Bois-de-Nèfles Ville Bois de Nèfles lieuville Bibliothèque de Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles