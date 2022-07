On clôture ! Finissage de l’exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemin » Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Les résidents de FAM Etxea d’Anglet, Fondation John Bost, clôturent l’exposition par une présentation de leurs créations, fruits d’un parcours artistique avec la compagnie Kiribil. Les résidents de FAM Etxea d’Anglet, Fondation John Bost, clôturent l’exposition par une présentation de leurs créations, fruits d’un parcours artistique avec la compagnie Kiribil. +33 5 59 52 17 55 Les résidents de FAM Etxea d’Anglet, Fondation John Bost, clôturent l’exposition par une présentation de leurs créations, fruits d’un parcours artistique avec la compagnie Kiribil. Kiribil

