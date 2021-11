Blagnac Parc des Ramiers Blagnac, Haute-Garonne On chine au marché aux puces – Dimanche 28 novembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

On chine au marché aux puces – Dimanche 28 novembre Parc des Ramiers, 28 novembre 2021, Blagnac. On chine au marché aux puces – Dimanche 28 novembre

Parc des Ramiers, le dimanche 28 novembre à 08:00

L’occasion pour les visiteurs de chiner objets, linge ancien, gravures, vieux papiers et mille autres trésors du passé, comme autant de témoignages de notre histoire. Avis aux collectionneurs et aux curieux ! Pour rappel, ce rendez-vous se déroule régulièrement chaque dernier dimanche du mois. Réservé aux exposants professionnels, sur inscription.

Renseignements

Organisé par l’association Les chineurs du pays Occitan Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc des Ramiers Adresse 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Parc des Ramiers Blagnac