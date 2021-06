Friesenheim Friesenheim Bas-Rhin, Friesenheim On Brunche ! Friesenheim Friesenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

On Brunche !

2021-07-04 11:00:00 – 2021-08-29 14:00:00

Friesenheim Bas-Rhin Friesenheim EUR Venez savourer un brunch gourmand aux notes salées et sucrées dans une ambiance conviviale ! Et par une belle journée ensoleillée passez ce moment de détente dans le jardin de Marie-Laure ! Réservation obligatoire avant le jeudi Venez savourer un brunch gourmand, avec les produits du terroir. +33 3 69 33 52 13 Venez savourer un brunch gourmand aux notes salées et sucrées dans une ambiance conviviale ! Et par une belle journée ensoleillée passez ce moment de détente dans le jardin de Marie-Laure ! Réservation obligatoire avant le jeudi dernière mise à jour : 2021-06-15 par

