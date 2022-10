On avait dit qu’on ne se touchait pas ! – Cirque Compost Sardent Sardent SardentSardent Catégories d’évènement: Creuse

Creuse Sardent Creuse Sardent A 15h à l’Espace Claude Chabrol. Public familial à partir de 3 ans – Durée : 45 min – Genre : Duo accrobatique et jeu clownesque – Réservation au 05 55 64 12 20. Dans le cadre de la Saison Culturelle – Ils sont deux, deux enfants qui auraient grandi trop vite, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais, ensemble, ils avancent, et surtout … ils ne doivent pas se toucher. Ils sont obsédés par cette idée. S’ils se touchent, ils doivent tout recommencer ! Plutôt paradoxal pour des circassiens…

Touchants… sans se toucher, le Cirque Compost nous invite à réfléchir au contact, entre eux, entre vous ou entre nous. Qu’est ce que toucher? Qu’est ce que ça fait? Qu’est ce qu’on en fait? En interaction avec le public, ils s’aperçoivent très vite que, finalement, on pourrait aussi faire un câlin à notre garagiste qui fait également du bien à notre voiture… Et si ce spectacle acrobatique et naïf nous amenait à opérer un retour sur l’étrange période que nous vivons.? Simon Laporte-Daube et Samuel Maugin se sont rencontrés à l’Ecole nationale de cirque de Châtellerault et ne se sont, depuis (presque) plus quittés. Leur fraternité est devenue la base de leurs créations, entre acrobatie, danse et clown. Sardent Sardent

