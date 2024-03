On aurait dû rester couchés ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 2 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-02 21:00

Fin : 2024-07-06 22:15

Une joyeuse pagaille, où on ne s'ennuie jamais

Nadège et Louis avaient tout prévu pour leur escapade en amoureux, les enfants chez les ex, réservation dans un hôtel cinq étoiles, passeports en poche, billets d’avion enregistrés, mais c’était sans compter sur l’invitée surprise Sandrine Barjaques.

Dans cette joyeuse pagaille, on ne s’ennuie jamais. Il faut juste accepter l’imprévu et se dire que, finalement, c’est peut-être ça, la vraie vie : un joyeux bordel au rythme endiablé ! Même si parfois on se dit on aurait dû rester couchés !

Comédiens : Laurence RUATTI & Fabien CECCHINI

Auteure et mise en scène : NAHO

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine