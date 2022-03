On aura tout vu Musée des dentelles et des broderies Caudry Catégories d’évènement: Caudry

Nord

On aura tout vu Musée des dentelles et des broderies, 23 mars 2022, Caudry. On aura tout vu

du mercredi 23 mars au vendredi 23 décembre à Musée des dentelles et des broderies

La maison de couture parisienne On Aura Tout Vu s’empare du musée dans une exposition-évènement marquant les 20 ans de leur première collection Couture. Une maison de couture anticonformiste fidèle à la dentelle Leavers Fondée en 2002 par les designers Livia Stoianova et Yassen Samouilov, On Aura Tout Vu est réputée et reconnue sur la scène internationale de la mode pour son style déjanté et son univers débridé où détournement de matières, sophistication, artisanat d’art et innovations technologiques se côtoient. Leur style marquant et décalé séduit les icônes de la mode telles que Lady Gaga, Madonna, Beyonce, Katy Perry ou encore Gwen Stephani. Ses créateurs manifestent depuis leur première collection un intérêt prononcé pour la dentelle Leavers fabriquée à Caudry en l’utilisant chaque saison. Cet amour pour la dentelle se traduit par des collaborations et partenariats créatifs notamment avec les manufactures Solstiss et André Laude, la plus ancienne toujours en activité à Caudry. Afin de restituer leur attachement et leur fidélité à l’industrie dentellière caudrésienne, le musée fait un focus sur leurs créations utilisant ou s’inspirant de la dentelle à travers l’exposition (Re)belles dentelles, la première conçue à travers le prisme de cette étoffe. Présentée en deux volets, cette exposition est conçue en collaboration avec Livia Stoianova et Yassen Samouilov. Dentelles rebelles A travers la présentation d’une trentaine de modèles et accessoires uniques, l’exposition restitue les différentes utilisations de la dentelle à travers leurs collections depuis 2002. Les créateurs de On Aura tout Vu bousculent l’image traditionnelle de la dentelle en la réinventant par le biais d’ennoblissements innovants et des techniques de couture main relevant d’un savoir-faire d’exception. Ainsi, le musée invite le public à poser un nouveau regard sur cette étoffe en montrant que grâce à la créativité débordante et à l’audace de ces créateurs, la dentelle n’a de cesse de se renouveler pour s’inscrire dans une mode d’avant-garde. Site web : [https://musee-dentelle.caudry.fr/fr/expositions/expositions-temporaires-etage/-re-belles-dentelles.html](https://musee-dentelle.caudry.fr/fr/expositions/expositions-temporaires-etage/-re-belles-dentelles.html)

Plein tarif : 3 € Gratuité : – 16 ans, caudrésien

(re)belles dentelles Musée des dentelles et des broderies Place des Mantilles 59540 CAUDRY Caudry Nord

