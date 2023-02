On Attend Pas Patrick Festival SALLE GUILLAUME CAROFF ROSTRENEN Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

On Attend Pas Patrick Festival SALLE GUILLAUME CAROFF, 25 février 2023, ROSTRENEN. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 19:00. Tarif : 26.4 à 26.4 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) On Attend Pas Patrick est un Fetsival qui mélange les musiques de Cultures celtiques et du reste du monde. Pour cette 2ème édition au programme MANAU + TEKMAO + LE BARD + Fred Guichen & Jean Pierre Riou Ouverture de portes 19h Buvette & Food Truck sur place

