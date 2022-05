On arrête pas les oiseaux, l’odyssée de Tibo Aix-en-Provence, 30 mai 2022, Aix-en-Provence.

On arrête pas les oiseaux, l’odyssée de Tibo 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

2022-05-30 20:00:00 – 2022-05-30 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Festival choral académique, l’Association “Terre de chansons” vous convie au spectacle “On arrête pas les oiseaux. Des collégiens d’Aix et ses environs chanteront les chansons de Daniel Beaume, auteur compositeur, avec pour chef de chœur Claire Annie Mazières.



Synopsis : Ce spectacle évoque le parcours d’un jeune qui est poussé par la nécessité à quitter son pays. Odyssée des temps modernes, c’est le récit d’une traversée à travers le désert, la mer et divers pays. Dans ce périple le jeune héros est confronté à de grands dangers et doit franchir plusieurs obstacles : il y parvient car il est débrouillard et inventif. Fort heureusement , il va rencontrer aussi la bienveillance et l’accompagnement de personnes amies.



Le chœur est, avec le récitant, un personnage essentiel de l’action au cours des différents tableaux qui nous invitent à suivre Tibo dans son parcours. Dans des styles variés, la musique est l’énergie qui circule et le sésame qui peut faire tomber les murs, ouvrir les portes, réunir les gens…La dominante de ce spectacle est un éloge du courage et une incitation à développer le sens de l’accueil, à comprendre que notre culture trouve sa force dans l’échange.

180 collégiens d’Aix et ses environs chantent “On arrête pas les oiseaux”, l’Odyssée de Tibo, un spectacle choral, écrit et composé par Daniel Baume

dominique.dufour05@gmail.com

