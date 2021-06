Condé-sur-l'Escaut base de loisirs de Chabaut Latour Condé-sur-l'Escaut, Nord On apprend et on joue à la base de loisirs de Condé-sur l’Escaut ! base de loisirs de Chabaut Latour Condé-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut

Nord

On apprend et on joue à la base de loisirs de Condé-sur l’Escaut ! base de loisirs de Chabaut Latour, 9 août 2021-9 août 2021, Condé-sur-l'Escaut. On apprend et on joue à la base de loisirs de Condé-sur l’Escaut !

du lundi 9 août au vendredi 13 août à base de loisirs de Chabaut Latour

Ce séjour à double dimension a pour objectifs d’un point de vue éducatif et apprenant auprès du public cible de : – Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages, – Renforcer les apprentissages autour du jeu. d’un point de vue pédagogique de : – Encourager l’enfant à s’impliquer davantage dans son hygiène de vie et sa santé, – Respecter le rythme biologique de l’enfant. Pour y parvenir, l’équipe éducative propose : – en matinée : Des temps autour de l’utilisation des instruments de musique pour sensibliser l’enfant au rythme musical. faire decouvrir différents instruments aux enfants ainsi que leur sonorité. Jeux de société éducatifs présentés au public en amont par la coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier. Jeux éducatifs en ligne. Des ateliers autour de la lecture et l’écriture ( les enfants auront en leur possesion un cahier en expliquant leur journée) et devront retranscrire leurs émotions, leurs ressentis sur ce cahier. Faire découvrir aux enfants le site minier, inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’utilisation des réseaux sociaux notamment celui de la maison de quartier Beaujardin pour rendre compte aux parents de la vie de séjour. En après-midi : Des visites en lien avec le contexte local : Rendonnée pédestre, découvrir aux enfants l’environnement, la faune et la flore, le passé minier. Rallye photo pour solliciter l’observation, le sens de l’orientation et va susciter la curiosité des enfants. La course d’orientation au sein de la base de loisirs va permettre de développer la coopération, la solidarité, le respect des régles de sécurité, le sens de l’observation et la représentation spatiale. Le tir a l’arc à ventouse va leur permettre de découvrir une nouvelle discipline, d’adapter ses déplacements et ses gestes, d’acquérir de nouvelles compténces, de maîtriser son équilibre et aussi l’orientation de l’arc par rapport à la cible. Visite du Chateau de l’hermitage et du château de Bailleul. Parallèlement, les enfants seront acteurs à part entière de la vie quotidienne du séjour. L’idée étant de les impliquer dans toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet (tâches ménagères, courses, respect des quantités, des circuits courts, des légumes et fruits de saison, organisation du qui fait quoi ?…) et de respecter un cadre, un rythme d’horaires, une discipline, une courbe d’intensité en vue de la reprise des cours en septembre.

les enfants ciblés pour ce séjour fréquentent le CLAS et l’ALSH réguliérement. Au niveau tarif, une participation finaciére est demadée aux familles 30€ par famille.

ce séjour à la base de loisirs « Chabaud Latour » est situé sur un ancien site minier. Il présente une faune et une flaure particuliérement remarquables. C’est un espace calme et chaleureux. base de loisirs de Chabaut Latour Condé-sur-l’escaut Condé-sur-l’Escaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T22:30:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T22:30:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T22:30:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T22:30:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu base de loisirs de Chabaut Latour Adresse Condé-sur-l'escaut Ville Condé-sur-l'Escaut lieuville base de loisirs de Chabaut Latour Condé-sur-l'Escaut