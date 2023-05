On apprend à jardiner avec ce jardin participatif sur un toit ! Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris On apprend à jardiner avec ce jardin participatif sur un toit ! Centre Paris Anim’ Hébert, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 14h00 à 17h00

Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 17h00

Le samedi 27 mai 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Inscription par téléphone ou à l’accueil du centre

Le toit du Centre Paris Anim’ Hébert, dans le 18e, abrite un jardin participatif où vous pouvez apprendre les rudiments du jardinage avec une animatrice… Et ce quel que soit votre âge ! Le jardin participatif sur le toit du centre Hébert vous accueille pour des ateliers jardinage un samedi sur deux de 14h à 17h. Une animatrice sera présente les samedis pour vous accompagner, vous conseiller et vous apprendre les rudiments du jardinage. LE jardin sur le toit est équipé de bacs à planter, de bacs à compost, d’espaces à fleurir, d’un récupérateur d’eau et d’une serre. Les outils nécessaires sont disponibles sur place. Au fil des saisons Entretien du jardin, préparation des bacs : semis, plantations, taille, arrosage..

Récolte des fruits et légumes

Observation des insectes L’accueil au jardin est gratuit sur inscription à l’accueil du centre ou par téléphone. Il est ouvert à toutes et tous, débutants ou expérimentés, en famille ou seul (les mineurs doivent être accompagnés). Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@actisce Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

On apprend à jardiner avec ce jardin participatif sur un toit ! Centre Paris Anim’ Hébert 2023-03-11 was last modified: by On apprend à jardiner avec ce jardin participatif sur un toit ! Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 11 mars 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris,Paris

Paris Paris