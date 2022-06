On Air – Soirées de septembre

On Air – Soirées de septembre, 2 septembre 2022, . On Air – Soirées de septembre



2022-09-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-03 5 5 Tous les vendredis et samedis soir : de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la restauration et… la vue d’en haut sur Marseille !



Au programme en septembre



• Vendredi 2 septembre – AMI x Jamais d’Eux Sans Toi

Garçons Fragiles – live · dark, chanson, pop

Luufa – live · pop musclée et psyché

Crams – dj set · hip-hop



• Samedi 3 septembre – Cabaret Aléatoire – Utopia festival Le Prélude II/II

Jack Ollins – dj set · house, techno

Ziris – live · minimal, melodic house

Sigma 555 – live · immersive, cosmic techno





Live & Dj set

Dans le cadre de On Air 2022

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Cola Production Soirée musicale en plein air.

