On Air – Soirées de juillet, 1 juillet 2022, .

On Air – Soirées de juillet



2022-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-30

5 5 Tous les vendredis et samedis soir : de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la restauration et… la vue d’en haut sur Marseille !



Au programme en juillet



• Vendredi 1er juillet – Radio Grenouille

Scan Club – dj set · synth rock d’hier, d’aujourd’hui et de demain

La Stud – dj set · hip-hop, trap, grime

RAF – dj set · mash up, soul, funk, caraïbes

Dj Djel – dj set · hip-hop, électro, R&B, rap français, dancehall



• Samedi 2 juillet – Radio Grenouille

Dans le cadre du Marseille Rooftop Day

Le Vaisseau – dj set · hip-hop

Bateau Louche – dj set · downtempo, breakbeat, house (et bien d’autres)

Cyril B – live · électro-jazz

Jack de Marseille • live



• Vendredi 8 juillet – Festival l’Art Attrape

Nyctaloop – dj set · zouk core, acid kuduro

Full Fuel – performance danse urbaine contemporaine de la compagnie Oxyput

Mekanik Kantatik – live · cocktail musical, électro-latino, fun et décalé

Deadwood – live · noise, électro, blues



• Samedi 9 juillet – Cabaret Aléatoire – Utopia festival Le Prélude I/II x Omerta Collectif

Wolk | David Bouts | Omar Abdelli | Hichâm H

dj set – la techno dans tous ses états



• Vendredi 15 juillet – Marsatac

Mila Dietrich – dj set · électro, minimal techno

Tobhi™ – dj set · house, UK garage

APG – dj set · breakbeat électro

Le Mac – dj set · techno, acid



• Samedi 16 juillet – Radio Grenouille Euphonia

Milena Rousseau – dj set · électro, jazz, tropical, motown, rock-afro psychédélique

Teddy G – dj set · samba & afro-funk, disco spaciale, cumbia psychédélique, deep house



• Vendredi 22 juillet – Famille Maraboutage

Famille Maraboutage 5 ans – performance + dj set · collectif afro-futuriste, danse et bass music panafricaine



• Samedi 23 juillet – AMI x Ciao Moka

Emmanuelle – live · Italo-disco, électro-pop

Whitemary – live · thérapie électronique textes en italien et synthés analogiques

Mari Lanera – dj set · mix hypnotique rock, electro, pop, tradi aux couleurs de l’Italie



• Vendredi 29 juillet – Cabaret Aléatoire x Jack in the box

Jack de Marseille • dj set · house, techno

Alcaline • dj set · électro, new wave, pop synthétique



• Samedi 30 juillet – Bi:Pole

Johan Papaconstantino – live · larges influences de house, reggaeton, orientale, rumba ou afrobeat

Goldie B – dj set · house jazzy, UK garage pimentée aux riddims tropicaux







Live & Dj set

Dans le cadre de On Air 2022

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Cola Production

Soirée musicale en plein air.

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche

Tous les vendredis et samedis soir : de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la restauration et… la vue d’en haut sur Marseille !



Au programme en juillet



• Vendredi 1er juillet – Radio Grenouille

Scan Club – dj set · synth rock d’hier, d’aujourd’hui et de demain

La Stud – dj set · hip-hop, trap, grime

RAF – dj set · mash up, soul, funk, caraïbes

Dj Djel – dj set · hip-hop, électro, R&B, rap français, dancehall



• Samedi 2 juillet – Radio Grenouille

Dans le cadre du Marseille Rooftop Day

Le Vaisseau – dj set · hip-hop

Bateau Louche – dj set · downtempo, breakbeat, house (et bien d’autres)

Cyril B – live · électro-jazz

Jack de Marseille • live



• Vendredi 8 juillet – Festival l’Art Attrape

Nyctaloop – dj set · zouk core, acid kuduro

Full Fuel – performance danse urbaine contemporaine de la compagnie Oxyput

Mekanik Kantatik – live · cocktail musical, électro-latino, fun et décalé

Deadwood – live · noise, électro, blues



• Samedi 9 juillet – Cabaret Aléatoire – Utopia festival Le Prélude I/II x Omerta Collectif

Wolk | David Bouts | Omar Abdelli | Hichâm H

dj set – la techno dans tous ses états



• Vendredi 15 juillet – Marsatac

Mila Dietrich – dj set · électro, minimal techno

Tobhi™ – dj set · house, UK garage

APG – dj set · breakbeat électro

Le Mac – dj set · techno, acid



• Samedi 16 juillet – Radio Grenouille Euphonia

Milena Rousseau – dj set · électro, jazz, tropical, motown, rock-afro psychédélique

Teddy G – dj set · samba & afro-funk, disco spaciale, cumbia psychédélique, deep house



• Vendredi 22 juillet – Famille Maraboutage

Famille Maraboutage 5 ans – performance + dj set · collectif afro-futuriste, danse et bass music panafricaine



• Samedi 23 juillet – AMI x Ciao Moka

Emmanuelle – live · Italo-disco, électro-pop

Whitemary – live · thérapie électronique textes en italien et synthés analogiques

Mari Lanera – dj set · mix hypnotique rock, electro, pop, tradi aux couleurs de l’Italie



• Vendredi 29 juillet – Cabaret Aléatoire x Jack in the box

Jack de Marseille • dj set · house, techno

Alcaline • dj set · électro, new wave, pop synthétique



• Samedi 30 juillet – Bi:Pole

Johan Papaconstantino – live · larges influences de house, reggaeton, orientale, rumba ou afrobeat

Goldie B – dj set · house jazzy, UK garage pimentée aux riddims tropicaux







Live & Dj set

Dans le cadre de On Air 2022

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Cola Production

dernière mise à jour : 2022-06-20 par