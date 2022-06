On Air – Soirées d’août Marseille 3e Arrondissement, 5 août 2022, Marseille 3e Arrondissement.

On Air – Soirées d’août

41 rue Jobin Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

2022-08-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-27

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

5 5 Tous les vendredis et samedis soir : de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la restauration et… la vue d’en haut sur Marseille !



Au programme en août



• Vendredi 5 août – Salsa Danse

François Menendez – dj set · salsa et musiques cubaines

Yumachine – live · musique cubaine

Dj Ramon – dj set · salsa, bachata, merengue, kizomba, reggaeton, kuduro



• Samedi 6 août – Marsatac x La Frappe

La Frappe 2022 (Kayla, Achim, Khara, Fokca, Asboy, Stony Stone)

Dirlo



• Vendredi 12 août – Cabaret Aléatoire x Item Artists

Dj Djel

Cymatic feat. DJ Djel

Bernadette

live & dj set – hip-hop et musiques électroniques



Samedi 13 août – L’Embobineuse – Enfin Seule et Embobinée

Elvin Brandhi – performance live · expérimentations et manipulations d’objets sonores

C_C – performance live · fuck step, pulsations distordues

DJ seul.e – dj set · sélection bizarroïde et stimulante pour coucher le soleil



• Vendredi 19 août – Radio Grenouille Euphonia x Afrodéliques

Bongi – live · afropop xhosa et zoulou groove

Shéreen Suleiman – dj set · musique alternative arabe

M. Oat – dj set · afro éclectique et électrique



• Samedi 20 août – Radio Grenouille x La Mesón

Carte blanche au temple du Flamenco à Marseille



• Vendredi 26 août – Bi:Pole x Kouss-Kouss

Caïn و Muchi – live · machine, chant, poésie

Vanda Forte – dj set · expérimental

Sofiane Saidi – live · oriental-glam, raï 3.0



• Samedi 27 août – Bi:Pole x Kouss-Kouss

RB Prodd – dj set · trap du Maghreb et d’ailleurs

Mystique aka Morjiane Benzitouni – dj set · trap maghreb contemporain

Jantes (TSIP + LEITH) – live · hybride trap/électro





Live & Dj set

Dans le cadre de On Air 2022

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Cola Production

Soirée musicale en plein air.

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche

https://www.lafriche.org/agenda/

Tous les vendredis et samedis soir : de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la restauration et… la vue d’en haut sur Marseille !



Au programme en août



• Vendredi 5 août – Salsa Danse

François Menendez – dj set · salsa et musiques cubaines

Yumachine – live · musique cubaine

Dj Ramon – dj set · salsa, bachata, merengue, kizomba, reggaeton, kuduro



• Samedi 6 août – Marsatac x La Frappe

La Frappe 2022 (Kayla, Achim, Khara, Fokca, Asboy, Stony Stone)

Dirlo



• Vendredi 12 août – Cabaret Aléatoire x Item Artists

Dj Djel

Cymatic feat. DJ Djel

Bernadette

live & dj set – hip-hop et musiques électroniques



Samedi 13 août – L’Embobineuse – Enfin Seule et Embobinée

Elvin Brandhi – performance live · expérimentations et manipulations d’objets sonores

C_C – performance live · fuck step, pulsations distordues

DJ seul.e – dj set · sélection bizarroïde et stimulante pour coucher le soleil



• Vendredi 19 août – Radio Grenouille Euphonia x Afrodéliques

Bongi – live · afropop xhosa et zoulou groove

Shéreen Suleiman – dj set · musique alternative arabe

M. Oat – dj set · afro éclectique et électrique



• Samedi 20 août – Radio Grenouille x La Mesón

Carte blanche au temple du Flamenco à Marseille



• Vendredi 26 août – Bi:Pole x Kouss-Kouss

Caïn و Muchi – live · machine, chant, poésie

Vanda Forte – dj set · expérimental

Sofiane Saidi – live · oriental-glam, raï 3.0



• Samedi 27 août – Bi:Pole x Kouss-Kouss

RB Prodd – dj set · trap du Maghreb et d’ailleurs

Mystique aka Morjiane Benzitouni – dj set · trap maghreb contemporain

Jantes (TSIP + LEITH) – live · hybride trap/électro





Live & Dj set

Dans le cadre de On Air 2022

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche et Cola Production

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-20 par