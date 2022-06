On Air Marseille, 10 juin 2022, Marseille.

On Air Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille

2022-06-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-03 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 13003

5 5 Chaque vendredi et samedi soir de mai à septembre, embarquez de plein ciel sur le toit-terrasse de la Friche et profitez du coucher de soleil sur les toits de Marseille !



Prenez votre envol avec de nombreux programmateurs de tous horizons et explorez les musiques électroniques bien sûr, mais aussi africaines, jazz, salsa et même Hip Hop !



Au total, c’est un équipage d’une cinquantaine d’artistes confirmés, issus de la scène locale et de contrées plus lointaines, qui assurent ce voyage estival avec de nombreuses escales et quelques turbulences à prévoir sur la piste de danse.



A bord, terrain de pétanque, jeux pour enfants, bar à cocktails et nouveaux délices à grignoter sont à disposition pour les passagers. Parés au décollage ?



AU PROGRAMME



Avec plus de concerts lives et toujours des Dj sets, l’édition 2022 foisonne : du métal togolais à la salsa, en passant par les musiques électroniques, le rap, le flamenco ou encore le rock alternatif, la scène du toit-terrasse se veut grande ouverte à toutes les esthétiques musicales, avec toujours cette attention particulière portée sur les musiques du monde, d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et dans toutes ses formes.



Et pour soutenir l’écosystème artistique local, nos partenaires de programmation ont confié à des collectifs du territoire le choix d’une partie des artistes présenté·e·s sur la scène d’On Air :



AMI x Ciao Moka | Bi:Pole x Kouss Kouss | Cabaret Aléatoire x Festival au Large x Jack in the box x festival Utopia | Cola Production x Africa Fête | Famille Maraboutage @ 5 ans | Festival l’Art Attrape | L’Embobineuse | Les Rencontres à l’Échelle – B/P | Les Suds à Arles – Prix des Musiques d’ici | Marsatac x La Frappe | Radio Grenouille Euphonia x La Mesón | Salsa Danse



Le détail de la programmation sera dévoilée le 2 juin.





Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche.



En cas de mauvaises conditions météo, la soirée est susceptible d’être annulée.

Chaque vendredi et samedi soir de mai à septembre, sur le toit-terrasse de la Friche, rendez-vous avec de nombreux programmateurs de tous horizons et explorez les musiques électroniques bien sûr, mais aussi africaines, jazz, salsa et même Hip Hop !

http://www.lafriche.org/

Chaque vendredi et samedi soir de mai à septembre, embarquez de plein ciel sur le toit-terrasse de la Friche et profitez du coucher de soleil sur les toits de Marseille !



Prenez votre envol avec de nombreux programmateurs de tous horizons et explorez les musiques électroniques bien sûr, mais aussi africaines, jazz, salsa et même Hip Hop !



Au total, c’est un équipage d’une cinquantaine d’artistes confirmés, issus de la scène locale et de contrées plus lointaines, qui assurent ce voyage estival avec de nombreuses escales et quelques turbulences à prévoir sur la piste de danse.



A bord, terrain de pétanque, jeux pour enfants, bar à cocktails et nouveaux délices à grignoter sont à disposition pour les passagers. Parés au décollage ?



AU PROGRAMME



Avec plus de concerts lives et toujours des Dj sets, l’édition 2022 foisonne : du métal togolais à la salsa, en passant par les musiques électroniques, le rap, le flamenco ou encore le rock alternatif, la scène du toit-terrasse se veut grande ouverte à toutes les esthétiques musicales, avec toujours cette attention particulière portée sur les musiques du monde, d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et dans toutes ses formes.



Et pour soutenir l’écosystème artistique local, nos partenaires de programmation ont confié à des collectifs du territoire le choix d’une partie des artistes présenté·e·s sur la scène d’On Air :



AMI x Ciao Moka | Bi:Pole x Kouss Kouss | Cabaret Aléatoire x Festival au Large x Jack in the box x festival Utopia | Cola Production x Africa Fête | Famille Maraboutage @ 5 ans | Festival l’Art Attrape | L’Embobineuse | Les Rencontres à l’Échelle – B/P | Les Suds à Arles – Prix des Musiques d’ici | Marsatac x La Frappe | Radio Grenouille Euphonia x La Mesón | Salsa Danse



Le détail de la programmation sera dévoilée le 2 juin.





Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche.



En cas de mauvaises conditions météo, la soirée est susceptible d’être annulée.

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille

dernière mise à jour : 2022-05-25 par