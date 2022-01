On achève bien les oiseaux Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

On achève bien les oiseaux Nouveau Gare au Théâtre, 18 février 2022, Vitry-sur-Seine. On achève bien les oiseaux

du vendredi 18 février au samedi 19 février à Nouveau Gare au Théâtre

Les spectateurs.trices sont invité.e.s à participer aux fameuses soirées « Ciné-cooking » : une épreuve de cuisine se déroule pendant toute la durée de la projection d’un film. Une salle des fêtes, avec ballons fatigués et paquets de confettis éventrés. Une femme et un homme s’y agitent encore. Dans l’esthétique scintillante et bricolée de Pauline Castelli et Sarah Calcine, la pop culture côtoie l’existentialisme sans aucun problème. Désireuses de raconter la naissance d’une amitié en plein chaos, les deux conceptrices partent à l’assaut d’un mythe: On achève bien les chevaux, le film de Pollack qui se déroule dans un marathon de danse des années trente, où une prime était promise au couple qui tiendrait le plus longtemps. Inadaptable? Ça tombe bien, ce spectacle est une histoire de ratés, d’épuisement, d’inadaptation.

https://nouveaugareautheatre.com/agenda/on-acheve-bien-les-oiseaux_1

Absurde comme ces concours qui saturent nos vies. Excitant comme des ados qui font des bombes dans la piscine des parents. Dangereux comme une vitre trop propre pour les oiseaux. Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T21:30:00;2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Nouveau Gare au Théâtre Adresse 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Ville Vitry-sur-Seine lieuville Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne

Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

On achève bien les oiseaux Nouveau Gare au Théâtre 2022-02-18 was last modified: by On achève bien les oiseaux Nouveau Gare au Théâtre Nouveau Gare au Théâtre 18 février 2022 Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine Val-de-Marne