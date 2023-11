On a vu… « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze », à la Piccola Scala La Piccola Scala ¨Paris, 24 octobre 2023, ¨Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au mercredi 27 décembre 2023 :

mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Fantasme absolu de la jeune Chloé, Patrick Swayze est le fil rouge de son éducation sentimentale. Quasiment une philosophie. À presque quarante ans, elle revisite à travers lui ses premiers émois, ses découvertes érotiques, ses ruptures et ses prises de conscience.

Le résumé

Chloé en est persuadée : elle est une princesse. Et à ce titre, elle doit rencontrer son prince charmant ! Elle partage avec le public les étapes de cette existence promise à un amour de conte de fées – comme Bébé dans Dirty Dancing – avant de réaliser que ce film qui a bercé son enfance est un brûlot féministe !

L’avis de la rédaction

Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Chloé Oliverès est sur scène comme un poisson dans l’eau. D’ailleurs, elle commence le spectacle en expliquant qu’elle a décidé de devenir comédienne dès l’âge de huit ans : « Etre regardée, être applaudie, c’est exister », réalise-t-elle. Dès lors, on comprend que ce seule-en-scène est totalement autobiographique : sans tabou, Chloé nous détaille ses premières amours, sa première fois, ses amitiés plus ou moins toxiques, ses relations familiales, ses premiers pas d’actrice… Et le public, peu importe le genre, se reconnait un peu en elle. Qu’on ait vu Dirty Dancing ou pas (mais c’est mieux d’en connaître les scène les plus cultes pour apprécier la relecture du scenario et les chorégraphies de Chloé !), chaque épisode de vie de cette fille qui a grandi dans les années 1980 nous évoque une certaine nostalgie. Entre rires et réflexions profondes, on reste scotché à la fougue de cette comédienne talentueuse. A voir !

La petite info en plus

Le seule-en-scène de Chloé Oliverès a été adapté en bande-dessinée grâce au trait rythmé de Pauline Perrolet.

La Piccola Scala 13, boulevard de Strasbourg 75010 ¨Paris

Contact : https://lascala-paris.fr/programmation/quand-je-serai-grande-je-serai-patrick-swayze/

Fabrice Cervel Théâtre Quand je serai grande je serai Patrick Swayze