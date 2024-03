On a vu, on a dansé… devant « Les Années twist » Théâtre de la Tour Eiffel Paris, mardi 13 février 2024.

Du mardi 13 février 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h30 à 22h00

Une troupe pleine d’énergie, des tubes inoubliables, un orchestre live… On plonge dans les années 1960 avec ce spectacle musical qui met le feu au théâtre de la tour Eiffel !

De quoi ça parle ?

Conçu par Roger Louret en 1993, Les Années twist était un spectacle faisant revivre la scène musicale des années 1960, de la vague yéyé au phénomène hippie. Un show qui a obtenu le Molière du spectacle musical en 1995 et repris dans une nouvelle mise en scène signée Lucy Harrison, un an après la disparition de son concepteur.

L’avis de la rédaction

Les années 1960 ont vu émerger Johnny Hallyday, Claude François, Brigitte Bardot, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell, mais aussi les Rolling Stones, Jimmy Hendrix, etc. Avec ce spectacle, c’est un medley endiablé, sans un seul temps mort, qui est offert au public !

Une belle performance pour cette troupe qui danse, chante et incarne une bande d’amis dont on suit les aventures à travers les tubes : les filles sont toutes « Belles ! Belles ! Belles ! » et aiment faire du « Twist à Saint-Tropez » avec des garçons qui arrivent en bateau en entonnant « Santiano ».

Twist à Saint-Tropez

Les artistes changent de costume entre chaque tableau. Et c’est un défilé de looks composés de jupes évasées Vichy, d’imprimés géométriques et de chemises à fleurs avant de finir en robes extralongues.

Pendant tout le spectacle, le public chante, tape des mains en rythme et bouge sur son fauteuil… avant de se lâcher totalement avec les artistes lors du final ! Bonne humeur au rendez-vous !

Théâtre de la Tour Eiffel 4, square Rapp 75007

Contact : +33140677777 reservation@theatredelatoureiffel.com https://www.theatredelatoureiffel.com/

Justine Lephay Les années Twist