On a vu, on a aimé… « Little Rock Story », à Bobino Théâtre de Bobino Paris, dimanche 17 mars 2024.

Du dimanche 17 mars 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

De quoi ça parle ?

Un

homme, campé sur une vieille caisse en bois, entame un blues mélancolique…

Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une

guitare qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des États-Unis, nous

voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du rock

peut commencer. Le rock, porté par son indispensable complice : l’électricité !

Mais

au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette

musique, ses influences, ses codes, c’est une véritable expérience rock, dans

sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story invite le spectateur à

vivre en famille.

L’avis de la rédaction

Pour

lutter contre la déprime du dimanche, on peut faire le choix de rester sagement

chez soi pour regarder des séries, pâtisser ou même siester. Ou on peut

recharger ses batteries. Pour ça, direction Bobino (14e).

Chaque

dimanche à 15 heures pile, le rock renaît sur la scène du théâtre parisien. Quatre

musiciens – habillés d’une chemise rouge et d’une cravate noire – viennent raconter plus de soixante-quinze années

de rock dans un medley électrique. Chaque décennie est introduite avec beaucoup

de pédagogie, d’humour et de rock attitude ! On survole le blues et le punk,

sans oublier le garage, le rockabilly, le métal ou encore le grunge… en montant

parfois jusqu’à 110 décibels.

Résultat ? On se régale de ce vrai beau concert,

en forme d’anthologie, qui permet aussi bien de travailler la culture musicale

des enfants que de passer un bon moment, certes court : comment résumer un

genre à part entière en 1 h 15 ? D’autant que les rockeurs français passent à la

trappe… Dommage pour Téléphone, Johnny Hallyday ou les Rita Mitsouko !

Il

n’empêche, durant tout le spectacle, petits et grands trépignent sur leurs

sièges ! Et finalement, quand les lumières se rallument, certaines têtes

continuent de se balancer d’avant en arrière, en rythme, en chantonnant

« I Love Rock’n’Roll ». Nous aussi, tiens…

Théâtre de Bobino 14-20 rue de la Gaité 75014

Sylvain Gripoix LITTLE ROCK STORY à Bobino