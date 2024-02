On a vu, on a aimé… l’adaptation théâtrale du « Cercle des poètes disparus » Théâtre Antoine Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant

Trente-cinq ans après sa sortie, le film culte de Peter Weir reste une référence et une œuvre inspirante. Le transposer sur les planches était un défi… Relevé ?

De quoi ça parle ?

Tradition, honneur, discipline, excellence : voici les quatre principes qui guident les enseignements de Welton, prestigieux lycée pour garçons situé dans le Vermont. En 1959, le professeur Keating, avec sa pédagogie révolutionnaire, encourage ses élèves à forger leur propre voie et à embrasser la vie avec ardeur, avec un mot d’ordre : « carpe diem ». De quoi bousculer l’austère institution et chambouler profondément la vie des jeunes étudiants.

Cette pièce est une adaptation de Gérald Sibleyras du film culte Le Cercle des poètes disparus, sorti en 1989.

L’avis de la rédaction

Dès qu’on prend place dans le théâtre, on est plongés dans l’ambiance de l’Amérique des années 1950 grâce aux hits d’Elvis Presley, interprétés par les jeunes comédiens, et à leur invitation à les rejoindre sur scène pour danser ! On ressent immédiatement l’esprit de troupe et l’énergie qui guidera toute la pièce, à l’instar du film. Les jeunes interprètes, impressionnants de justesse, retranscrivent avec émotion les doutes et les peines de ces lycéens d’antan. Et Stéphane Freiss, dans la peau de Keating, les entraîne avec son enthousiasme contagieux.

Ce qui est tout aussi brillant dans cette adaptation, ce sont la mise en scène et les décors d’Olivier Solivérès. La salle de classe change d’angle à chaque lever de rideau – grâce à des pupitres sur roulettes –, la reconstitution de la grotte est plus vraie que nature et les coulisses du théâtre où Neil répète Shakespeare vibrent d’émotion. Tout cela achève de nous convaincre d’applaudir, à tout rompre, cette adaptation.

Théâtre Antoine 14 boulevard de Strasbourg 75010

Contact : https://www.theatre-antoine.com/

Louis Josse JMD Production Pièce de théâtre le Cercle des poètes disparus