Calvados Le musée de Normandie propose une visite famille (8-13 ans).

Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Menez l’enquête en famille et aidez le médiateur à le retrouver !

Cette visite alterne commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques.

Durée : 1h30. Sur réservation : 02 31 30 47 60

