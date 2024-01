On a testé… le Greenwashing Comedy Club, mardi 30 janvier 2024.

.Tout public. gratuit

Rire en parlant écologie, sobriété énergétique et environnement ? C’est possible grâce à une troupe d’humoristes aux punchlines décapantes… On vous raconte !

Le concept du Greenwashing Comedy Club est celui d’un comedy club tout à fait classique. Pour les non-initiés, il s’agit là de cinq à neuf humoristes qui se relaient sur scène pour des passages d’à peu près cinq à dix minutes chacun. La différence, ici, c’est qu’il y a une règle : il faut parler climat, environnement, lobbys et greenwashing !

Des sketchs drôles et engagés que la joyeuse troupe (dont la composition varie) emmène au gré des tiers-lieux qui l’accueillent : Académie du Climat (Paris Centre), Césure (5e), Hoba (17e)…

L’avis de la rédaction

Faire rire tout en parlant de la montée des eaux et du réchauffement climatique, c’est un sacré défi ! C’est pourtant ce qu’ont réussi à faire, avec brio, les humoristes qui se succèdent au cours de la soirée. En abordant des thèmes variés et d’actualité, Nicolas Benoît, Raphaëlla, CabCab et leurs quatre congénères font rire, mais surtout réfléchir.

Comme dans chaque scène ouverte, l’humour varie en fonction des univers. Il y a ceux qui visent juste, efficaces jusque dans le timing de la délivrance d’une blague. Et puis, ceux qui tombent dans la facilité. Mais la majeure partie du spectacle reste sacrément divertissante. Certes, comme les humoristes le disent eux-mêmes, on ne ressort pas de la salle avec le sentiment d’avoir trouvé la solution à la crise environnementale. Mais pendant une heure et demie, on aura ri, et c’est déjà une – petite – victoire !

Lieux multiples

Contact : https://www.facebook.com/p/Greenwashing-Comedy-CLUB-100087396067619/ https://www.facebook.com/p/Greenwashing-Comedy-CLUB-100087396067619/ https://www.eventbrite.fr/o/greenwashing-comedy-club-38198096983

Ludivine Boizard / Ville de Paris L’humoriste CabCab sur la scène du Greenwashing Comedy Club, à l’Académie du Climat