On a ri devant la comédie déjantée « Sacré Pan » ! Théâtre des Variétés Paris, mercredi 14 février 2024.

Du mercredi 14 février 2024 au dimanche 14 avril 2024 :

.Tout public. payant

Une comédie musicale revisitée avec l’iconique Peter Pan qui chante et qui danse ? Le tout orchestré par une chorale paroissiale un peu fêlée ? Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de la voir.

De quoi ça parle ?

Les membres de la chorale des Troubadours de l’Évangile ont

décidé de monter l’histoire de Peter Pan à la manière d’une comédie musicale.

Tous les paroissiens se sont donc mobilisés pour cette soirée. Père Benoît, du

haut de ses 60 ans, se jette corps et âme dans l’incarnation de Peter Pan. Mais

rien ne se déroule comme prévu…

Une comédie loufoque par la troupe qui a triomphé avec Les Faux British et Le Gros Diamant du prince Ludwig.

L’avis de la rédaction

Ici, les ressorts burlesques, trouvailles extravagantes et autres loufoqueries servent la troupe, qui ne fait pas dans la demi-mesure avec cette parodie adaptée d’un show britannique. Les comédiens jouent, sautent, chantent, effectuent des cascades pour amuser le public ! Et tout cela, en parvenant à conserver la cohérence de l’histoire originelle.

Ils auraient dû le savoir : la couleur verte est tabou au théâtre. Et Les Troubadours de l’Évangile s’en mordent bien les doigts, puisque les déconvenues s’enchaînent : chutes, électrocution, coupures son, trous de mémoire…

Pour assurer la mise en scène et transporter les spectateurs, il fallait un décor tout-terrain, et qui résiste aux assauts d’une fée Clochette ne sachant pas vraiment voler et d’un capitaine Crochet dont la prothèse ne cesse de se décrocher.

Bravo à la Compagnie Titanos qui a réussi l’exploit de rendre vivante la chambre des enfants Darling, le Pays imaginaire, le bateau des pirates, et même une scène aquatique délirante !

Théâtre des Variétés 7 Boulevard Montmartre 75002

Contact : https://www.theatredesvarietes.fr/spectacles/sacre-pan/

Christophe Raynaud-de-Lage Extrait de la pièce Sacré Pan !