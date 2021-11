Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Manche, Saint-Pierre-Église On a perdu le père Noêl – Spectacle marionnettes Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Catégories d’évènement: Manche

On a perdu le père Noêl – Spectacle marionnettes Saint-Pierre-Église, 15 décembre 2021, Saint-Pierre-Église. On a perdu le père Noêl – Spectacle marionnettes Médiathèque municipale de Valognes 25 Rue Henri Cornat Saint-Pierre-Église

2021-12-15 15:30:00 – 2021-12-15 Médiathèque municipale de Valognes 25 Rue Henri Cornat

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église Au pays du grand froid, la veille de Noël, Grand-Mère raconte à Kika l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Kika a un peu peur, mais l’histoire lui plaît tellement, qu’elle demande au Père Noël de lui offrir le livre… Mais erreur ! Ce n’est pas Kika qui reçoit le cadeau… Oh ! là ! là !

A partir de 4 ans. Médiathèque municipale de Valognes 25 Rue Henri Cornat Saint-Pierre-Église

