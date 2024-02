« On a essayé de monter Hamlet », une pièce qui fait rire du début à la fin ! Théâtre Edgar Paris, mardi 2 janvier 2024.

Du mardi 02 janvier 2024 au samedi 11 mai 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

Une jeune compagnie de théâtre a convié un public d’amis pour assister à l’ultime répétition de leur tout premier spectacle : « Hamlet » Mais tout ne va pas se passer comme prévu… Une comédie réjouissante pour démarrer l’année sur des fous rires !

De quoi ça parle ?

« Hamlet d’à peu près William Shakespeare » pourrait résumer l’état de travail de cette troupe. Le texte est à moitié maîtrisé, la mise en scène n’est pas tout à fait au point, les réglages son et lumière sont toujours en cours, les décors en construction… Bref, rien ne va alors que la première est prévue dans moins de quarante-huit heures.

Cette comédie catastrophe familiale met pour la première fois en scène une troupe de huit jeunes comédiens qui a remporté le trophée de la création au Printemps du rire 2023, à Toulouse.

L’avis de la rédaction

C’est certain, ce soir-là, Shakespeare a dû se retourner dans sa tombe ! Mais qu’est-ce qu’on a ri ! Et parvenir à faire rire avec une pièce aussi dramatique que Hamlet, sacré challenge ! Théâtre dans le théâtre, la pièce fait une démonstration (réussie cette fois) de tout ce qu’il faut éviter lorsqu’on monte un spectacle : emphase, sortie et entrée de scène ratées, mauvaise musique, éclairage approximatif…

Hamlet (Dimitri Hildebert) se prend pour une diva, le metteur en scène (Brieuc Waterman) se bat littéralement avec ses acteurs et la reine Gertrude (Chloé Grulois) revendique son salaire en pleine pièce… Laërte (Alexandre Thévenet) se révèle incapable de pleurer et sa sœur Ophélie (Constance Da Cunha) joue un peu trop la folie (et casse les oreilles à tout le monde). Horatio (Lochlann Coquoin) surjoue à grands coups de mouvements de bras et le régisseur (Yann Vital) multiplie les interventions intempestives, se trompe de musique, n’éclaire pas au bon endroit ou vient carrément bricoler sur scène. En bonus, Hugo Gasparini, représentant d’un comité de Bretons mélomanes, viendrait presque faire répéter sa troupe au milieu du spectacle.

Avec un tel traitement, il faut être malin pour ne pas lasser les spectateurs ou en faire des tonnes. Mais grâce au talent de cette troupe sacrément énergique, on passe de surprises en trouvailles, de sourires en fous rires. Et ça fait un bien fou en ce mois de janvier !

La distribution

La compagnie s’appelle À trois, on y va !. Elle a été créée en 2018 dans l’Essonne (91). La plupart des membres sont issus du Cours Florent. On a essayé de monter Hamlet est la troisième création originale de la compagnie après L’Extraordinaire voyage du fakir, adapté par Maxime Piprel d’après le roman de Romain Puértolas, et Une vie à tes côtés, sa première pièce en tant qu’auteur.

Théâtre Edgar 58 boulevard Edgar Quinet 75014

Contact : https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_EDGAR-23390-0.wb?REFID=qo80AAAAAABBAA

Compagnie à trois on y va On a essayé de monter Hamlet