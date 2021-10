Arles Médiathèque Arles, Bouches-du-Rhône “On a choisi pour vous” Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

"On a choisi pour vous"

Médiathèque, le samedi 20 novembre

Médiathèque, le samedi 20 novembre à 15:00

A l’occasion de son **Mois du Japon**, entre le 22 octobre et le 27 novembre, la médiathèque vous propose **chaque samedi un film japonais ou d’inspiration japonaise à voir en famille**. Attention : l’âge minimal peut être variable selon les films. **Ce samedi 20 novembre : à partir de 4 ans**. _La réglementation ne permet pas de communiquer les titres des films proposés. Pour en savoir plus, adressez-vous à l’Espace Image et son au 1er étage._

Entrée libre

Projection d'un film d'animation japonais à voir en famille
Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00

