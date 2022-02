On a aimé et vous ? Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 11h20

gratuit

Venez échanger avec nous et partager vos conseils de lecture sur le thème de l'exil, du déracinement, des migrations… Sur le thème d'ici et d'ailleurs… Venez échanger avec nous autour de ces 2 romans et 2 BD ou partager vos conseils de lecture sur le thème de l'exil, du déracinement, des migrations… – Boy Diola de Yancouba Diélé (Flammarion) – Cinq dans tes yeux d'Adrien Bels (L'iconoclaste) – Chez toi de Sandrine Martin (Casterman) – Ma voisine est indonésienne d'Emmanuel Lemaire (Delcourt) Samedi 19 mars à 15h sur inscription Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr

