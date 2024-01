Omri Mor trio ECUJE Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 25 EUR

Tarif réduit (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle) : 18 EUR

Aussi à l’aise dans le jazz que dans les musiques Arabo-Andalouses, le trio historique d’Omri Mor, rare en France, se produira sur la scène de l’ECUJE le 18 janvier ! Immanquable !

Dans le cadre du Festival Confluences 2024

Repéré par Avishai Cohen pour sa virtuosité et sa connaissance de la musique arabo-andalouse, du chaâbi et du jazz, Omri Mor est invité à tourner avec lui en trio dans le monde entier. Dès 14 ans, il suit les cours, à l’oreille, du oudiste Nino « El Maghribi » Bitton pendant qu’il étudie à la Jerusalem Rubin Academy of Music aux côtés de Benjamin Oren, Arnie Lawrence ou Slava Ganelin.

Son premier album « It’s About Time », où il s’entoure d’un casting d’exception (Avishai Cohen à la contrebasse, Michel Alibo à la basse électrique et Karim Ziad à la batterie) nous dévoile un jeu aux influences parfaitement maîtrisées révélant un talent pianistique hors normes.

Nous retrouvons ce trio historique qui ne s’était pas produit à Paris depuis des années dans la nouvelle saison de Jazz à l’ECUJE.

Omri Mor – Piano

Michel Alibo – basse

Karim Ziad – batterie

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Paris

Yossi Zwecker Omri Mor trio