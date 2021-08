Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel OmorO – Exposition Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

OmorO – Exposition Trégastel, 14 septembre 2021, Trégastel. OmorO – Exposition 2021-09-14 – 2021-09-21 Salle de La Forge Route de Perros-guirec

Trégastel Côtes d’Armor Avez-vous déjà rêvé de mettre la main dessus un joli petit bout de la côte de granit rose ?

Grâce à l’exposition de OmorO, tout le monde peut prendre possession d’un espace vierge de toute trace humaine. Pour cela il suffit de choisir son paysage favori parmi les aquarelles exposées et aussi une couleur correspondant à sa personnalité. L’artiste se charge alors des formalités consistant à déposer l’empreinte de votre main sur le tableau. Vous devenez donc propriétaire de cet espace (virtuel) que vous pourrez accrocher dans votre salon pour rêver. Afin de donner priorité aux Bretons l’exposition à lieu hors saison touristique mais, bien sûr, tout le monde est bienvenu. http://www.tregastel.fr/Expo-OMORO-14-21-09 Avez-vous déjà rêvé de mettre la main dessus un joli petit bout de la côte de granit rose ?

Grâce à l’exposition de OmorO, tout le monde peut prendre possession d’un espace vierge de toute trace humaine. Pour cela il suffit de choisir son paysage favori parmi les aquarelles exposées et aussi une couleur correspondant à sa personnalité. L’artiste se charge alors des formalités consistant à déposer l’empreinte de votre main sur le tableau. Vous devenez donc propriétaire de cet espace (virtuel) que vous pourrez accrocher dans votre salon pour rêver. Afin de donner priorité aux Bretons l’exposition à lieu hors saison touristique mais, bien sûr, tout le monde est bienvenu. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Salle de La Forge Route de Perros-guirec Ville Trégastel lieuville 48.82571#-3.49115