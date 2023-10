Soirée 3 P’tits Points vous fait du bien Omonville-la-Rogue La Hague, 18 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Concert du HOP HOP HOP CREW (musique Balkan fusion)

1ère partie : Les Ronchonchons (sketch burlesque)

Buvette et sandwichs sur place

Facebook 3 P’tits Points.

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 23:30:00. .

Omonville-la-Rogue Rue de la Vallace

La Hague 50440 Manche Normandie



Concert by HOP HOP HOP CREW (Balkan fusion music)

part 1: Les Ronchonchons (burlesque sketch)

Refreshments and sandwiches on site

Facebook 3 P’tits Points

Concierto de HOP HOP HOP CREW (música balcánica de fusión)

1ª parte: Les Ronchonchons (sketch burlesco)

Bar de refrescos y bocadillos in situ

Facebook 3 P’tits Puntos

Konzert der HOP HOP HOP CREW (Balkan Fusion Musik)

1. Teil: Les Ronchonchons (Sketch Burlesque)

Getränke und Sandwiches vor Ort

Facebook 3 P’tits Points

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche