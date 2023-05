Omolog Les Disquaires, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 22h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Une recherche perpétuelle de groove… c’est ce qui vous attend avec Omolog !

OmoloG est né d’une passion commune pour les odyssées musicales. Diggers assoifés et récalcitrants, Ghali, Oth et Max n’hésitent pas à aller piocher dans les racines des musiques les plus actuelles pour raconter leur histoire, avec comme unique ligne directrice la recherche perpetuelle du groove.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Contact : http://lesdisquaires.com/

Omolog