OMNIprésences sportives avec le théâtre Mouffetard Musée Cognacq-Jay Paris, mercredi 12 juin 2024.

Du mercredi 12 juin 2024 au dimanche 16 juin 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le théâtre du Mouffetard présente une dizaine de spectacles inédits de créations marionnettiques. Les artistes vont prendre possession de plusieurs lieux emblématiques du Marais pour des spectacles gratuits du 12 au 16 avril.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette a commandé dix spectacles sur la thématique du sport et dédiés à l’espace public, à dix compagnies et artistes représentant la diversité́ de la création marionnettique contemporaine. Le Mouffetard présente ces dix spectacles dans le cadre d’un festival gratuit organisé dans le Marais avec plusieurs lieux partenaires (musée Cognacq-Jay, MAIF Social Club, cour de l’Hôtel d’Albret…). Programmation à venir.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003

