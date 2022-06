Omma • Josef Nadj Catégorie d’évènement: île de France

Omma • Josef Nadj, 27 juillet 2022, . Du mercredi 27 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 22h00 à 23h00

. payant Tarif A De 22 à 28€

Ils sont huit interprètes, originaires de six pays d’Afrique, en vestes et pantalons noirs, clin d’œil à l’intemporelle silhouette de Josef Nadj. En leur prêtant son costume de scène, le chorégraphe hongrois engage chaque danseur non pas à marcher sur ses pas, mais à révéler sa propre singularité. Ensemble ils composent un seul corps – noir. Un corps pluriel dans lequel chacun affirme son propre langage, son identité, sa danse. Un va-et-vient saisissant entre le groupe et l’individu qui nous renvoie irrésistiblement à l’universalité de l’être humain. Car Omma («oeil» en grec ancien) est une invitation subtile à ouvrir notre regard pour observer, sans tricher, ce qui se passe à l’intérieur de nous-même, comme pour nous initier à une nouvelle manière d’être présent au monde. Sur scène, les corps, la lumière et le son vibrant des souffles, des voix, des silences et d’entêtants rythmes jazz font jaillir une danse pulsatile enivrante. Entre Afrique et Nouvelle-Orléans, Omma retrace la genèse de la danse et de notre humanité. Et cela fait un bien fou ! Distribution Chorégraphie Josef NadjInterprètes Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aïpeur Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul Mehansio, Marius Sawadogo, Boukson SéréCollaboration artistique Ivan FatjoLumières Rémi NicolasMusiques Tatsu Aoki et Malachi Favors Maghostut, Peter Brötzmann et Han Bennink, Eureka Brass Band, Jigsaw, Lucas Niggli, Peter VogelRégie générale Sylvain BlocquauxRégie son Steven Le Corre Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/omma

