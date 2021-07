Omma / Josef Nadj Théâtre d’Orléans, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Orléans.

Omma / Josef Nadj

Théâtre d’Orléans, le samedi 17 juillet à 20:30

**Artiste sans frontières ni barrières, chorégraphe, danseur, mais aussi plasticien et photographe, Josef Nadj a dirigé le Centre chorégraphique national d’Orléans de 1995 à 2016 avant d’établir sa nouvelle compagnie Atelier 3+1 à Paris en 2017**. Auteur de plus d’une quarantaine de créations et d’expositions programmées dans près de cinquante pays, le chorégraphe hongrois suit dans cette nouvelle pièce, son désir de revenir à l’essence de la danse, de travailler dans la simplicité, en se concentrant sur le mouvement, la voix, le souffle, le rythme, la musicalité. _Omma_, renvoie selon sa définition en grec ancien à un questionnement essentiel pour le chorégraphe : regarder ce qui se passe sous nos yeux pour mieux voir au fond de soi. Ainsi, dans un espace vide, à la fois infini et indéfini, huit hommes dansent ensemble. En confrontant son imaginaire à celui de ses interprètes, le chorégraphe construit avec eux plusieurs petits récits, comme autant d’atomes qui participeraient à une matière plurielle. Une histoire globale sur la genèse de notre humanité que Josef Nadj entend transmettre au public par la danse. Tout simplement. [Teaser du spectacle](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/omma-nouveau-report-59.html?article=2211) − **Nos rendez-vous** **Vendredi 16 juillet de 18h30 à 20h30** – Organisé au Campo Santo par le [CCNO](https://www.ccn-orleans.com/voulez-vous-danser/ateliers-et-cours/lundi-after-work-avec-josef-nadj). Atelier after work avec Djino Alolo, interprète de la pièce Omma de Josef Nadj. Tarifs : 10€ en tarif plein et 8€ pour les détenteurs de « la Carte » de la Scène nationale d’Orléans ou de celle du CCNO. − **Chorégraphie Josef Nadj** Interprétation Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aïpeur Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul Mehansio, Marius Sawadogo, Boukson Séré Collaboration artistique Ivan Fatjo Lumière Rémi Nicolas Musiques Tatsu Aoki et Malachi Favors Maghostut, Peter Brötzmann et Han Bennink, Eureka Brass Band, Jigsaw, Lucas Niggli, Peter Vogel Régie générale Sylvain Blocquaux Régie son Shoï − **Samedi 17 juillet 20h30** − Salle Touchard (attention nouvelle date) Durée 55 minutes − à partir de 14 ans

5€ à 25€

Le grand retour du chorégraphe Josef Nadj à Orléans !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



