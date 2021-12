OMMA de Josef Nadj Théâtre des Quatre Saisons, 2 mars 2022, Gradignan.

OMMA de Josef Nadj

Théâtre des Quatre Saisons, le mercredi 2 mars 2022 à 20:00

OMMA de Josef Nadj – Danse ————————– Dans un espace vide, à la fois infini et indéfini, huit hommes dansent ensemble : c’est une humanité. Chacun porte en lui un univers, et l’ensemble de leurs gestes constitue une cosmogonie visant à expliciter la formation de l’univers. « Nous nous sommes détachés d’une origine qui ne nous lâche pas. Il faut rater, s’y remettre et rater mieux », a écrit Samuel Beckett. Tel est le fil qui guide le chorégraphe hongrois pour cette nouvelle pièce : recommencer à vivre, sans cesse, rester éveillé et être présent au monde. En confrontant son imaginaire à celui de ses interprètes, il construit avec eux plusieurs petits récits, comme autant d’atomes qui participeraient à une matière plurielle. Il y sera nécessairement question de la rencontre avec l’autre, et de notre rapport à la nature, à l’infini, au temps, aux traces et au destin… Une histoire globale sur la genèse de notre humanité que Josef Nadj entend transmettre au public par la danse. Tout simplement. _En partenariat avec le Théâtre des Quatre Saisons – Gradignan_ Date : Mercredi 2 Mars à 20 h Public : à partir de 14 ans Durée : 70 minutes Lieu : Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan Tarifs : 20 € plein / 10 € réduit / 5 € enfant

