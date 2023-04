Vide dressing + huitres 9 La Bertrande Sud, 23 avril 2023, Omet.

Le BarOmet vous propose un vide dressing, avec la possibilité de vous restaurer sur place (huitres, saucisses et vin blanc ou assiette de charcuterie) le dimanche 23 avril 2023..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

9 La Bertrande Sud Le BarOmet

Omet 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The BarOmet proposes you a vacuum dressing, with the possibility of restoring you on the spot (oysters, sausages and white wine or plate of cooked pork meats) on Sunday, April 23, 2023.

El BarOmet ofrece una venta de garaje, con posibilidad de comer in situ (ostras, salchichas y vino blanco o un plato de embutidos) el domingo 23 de abril de 2023.

Die BarOmet bietet Ihnen am Sonntag, dem 23. April 2023, einen Kleiderschrank-Leerverkauf mit der Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen (Austern, Würstchen und Weißwein oder Wurstteller).

