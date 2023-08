Spectacle « Pères » Salle communale Omerville, 12 novembre 2023 17:00, Omerville.

Spectacle « Pères » Salle communale Omerville Dimanche 12 novembre, 17h00

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Pères » de la compagnie Babel. Dimanche 12 novembre, 17h00 1

http://www.le-pivo.fr

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Pères » de la compagnie Babel.

La Compagnie Babel a mené des entretiens à Sevran et à Malakoff, durant une année, sur le thème de la famille, auprès de particuliers, de professionnels et d’institutions. Sans l’avoir recherché, toutes les personnes rencontrées sont d’abord et exclusivement des femmes. L’homme fait figure d’absent, et c’est ce qui décide l’équipe à prendre le contrepied de ce qui s’est d’abord présenté à eux, en choisissant d’interroger la famille du point de vue des hommes et des pères.

Sur le plateau, les histoires de famille affleurent tour à tour incarnées par deux acteurs et dessinent un arbre généalogique hétéroclite où les figures de père – autoritaires, absents, aimants – prennent la place centrale. Peu à peu, une petite histoire de la paternité apparait entre les lignes. Le spectacle nous conduit alors sur le chemin des “hommes du futur”, selon l’expression de la rappeuse et poétesse Casey. De nouveaux récits apparaissent où la question de l’égalité des sexes est aussi celle d’une émancipation du genre et d’une plus grande inventivité générale des rôles et des postures de chacun.

Durée : 1h

A partir de 13 ans

Salle communale Rue de l’école, Omerville Omerville 95420 Val-d’Oise