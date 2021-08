Marseille AFTER CLUB 83 Bouches-du-Rhône, Marseille OMERTA X WAV AFTER CLUB 83 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Après notre cinquième soirées 100% TECHNO où vous êtes venus encore plus nombreux, La Team OMERTA tenait à vous remercier infiniment de votre confiance et va continuer à vous faire danser toute la nuit pour des sons encore plus fort que jamais. Tenez-vous prêt pour cette soirée endiablée à l’accent berlinois ! LINE UP : leo Elgreco [OMERTA13 COLLECTIF] Mester Hichou [OMERTA13 COLLECTIF] Omar Abdelli [OMERTA13 COLLECTIF] Anthony Capaldi [OMERTA13 COLLECTIF] Nos DJ ont le plaisir de vous présenter une line-up 100% Techno / Dark / Acid / Industrielle Entrée 7€ Nombre de place limité 00h – 6h Nous serons dans l’obligation de vérifier vos PASS SANITAIRE sous forme de QR code à l’entrée, pour ceux qu’ils l’ont pas, un Barnum de test Antigénique à disposition sur place avec résultat sous 15 min, pensez à prendre votre carte vitale. Rappel: Le PASS SANITAIRE est sous forme de 3 documents au choix: – Schéma complet de vaccination COVID (QR code à présenter) – Test PCR/Antigénique négatif de moins de 48h (QR code à présenter) – Certificat de rétablissement de la COVID datant d’au moins 15 jours et moins de 6 mois.

