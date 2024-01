OMERTA COLLECTIF BYØRN, DAVID BOUTS, ANTHONY CAPALDI Cabaret Aleatoire Marseille, vendredi 16 février 2024.

On retrouve les habitués du collectif marseillais Omerta le vendredi 16 février dans le cadre de leur résidence au Cabaret Aléatoire ! Au programme, gros kicks avec le producteur et DJ belge BYØRN adoubé par les plus grands noms de la scène hard techno d’Amelie Lens à Nico Moreno en passant par Shlømo.

Avec des influences allant de la hard techno au psy, infusées d’éléments cinématographiques, il crée un son captivant et révolutionnaire qui laisse le public dans un état de pure félicité

Avec une discographie croissante de sorties sur des labels estimés tels que Taapion, Etruria Beat, No Mercy, et Revised Records, ‘BYØRN’ a consolidé sa présence en tant qu’étoile montante de l’industrie.

LINE-UP

BYØRN

DAVID BOUTS

ANTHONY CAPALDI

BLASTY B2B EVÄNDER

