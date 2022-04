Omelette pascale à l’aspergerais Rion-des-Landes Rion-des-Landes Catégories d’évènement: Landes

Rion-des-Landes Landes EUR 12 ??C’est bientôt Pâques !!?? La ferme Comet-Tournier organise la première édition de : L’omelette Pascale. Elle aura lieu le lundi 18 avril. Au programme : – À partir de 10h : Randonnée dans les pins. Un circuit de 7 km. Sur réservation – À partir de 11 h : Chasse au œuf dans l’aspergeraie. Ouvert à tous les enfants, sur réservation. – À partir de 12h30 : Brunch Pascal au tour de l’aspergeraie.

Pour conclure la matinée par un moment convivial et déguster les produits de la ferme. Sur réservation. Les commandes d’asperge pourront être récupérer à l’issus du repas.

