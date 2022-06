Omelette Géante Lesparre-Médoc, 3 juillet 2022, Lesparre-Médoc.

Omelette Géante Lesparre-Médoc

2022-07-03 – 2022-07-03

Lesparre-Médoc 33340

33 EUR L’association Le Renouveau organise sa désormais traditionnelle omelette géante avec rumsteak, grillés au feu de bois, dans le cadre de son banquant dansant de l’été, animé par Jean-Louis Vincent et son orchestre.

Au menu :

Apéritif et amuse-bouches

Omelette et rumsteak grillé au feu de bois

Salade

Fromage

Gland pâtissier

Vin rouge, rosé, café.

L’association Le Renouveau organise sa désormais traditionnelle omelette géante avec rumsteak, grillés au feu de bois, dans le cadre de son banquant dansant de l’été, animé par Jean-Louis Vincent et son orchestre.

Au menu :

Apéritif et amuse-bouches

Omelette et rumsteak grillé au feu de bois

Salade

Fromage

Gland pâtissier

Vin rouge, rosé, café.

+33 6 07 52 58 64

L’association Le Renouveau organise sa désormais traditionnelle omelette géante avec rumsteak, grillés au feu de bois, dans le cadre de son banquant dansant de l’été, animé par Jean-Louis Vincent et son orchestre.

Au menu :

Apéritif et amuse-bouches

Omelette et rumsteak grillé au feu de bois

Salade

Fromage

Gland pâtissier

Vin rouge, rosé, café.

libre

Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par