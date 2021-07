Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Omelette géante Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Omelette géante Celles-sur-Belle, 3 août 2021, Celles-sur-Belle. Omelette géante 2021-08-03 – 2021-08-03 Parc de l’abbaye 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle Soirée organisée par les Amis de l’Abbaye, Ciné-Vidéo Cellois, Commune de Celles-sur-Belle 79370 à Celles-sur-Belle le mardi 3 août à partir de 20h, omelette géante, buvette, apporter assiettes, verres et couverts (omelette+frites+fromage+fruits = 8€). À 22 h cinéma en plein air « Donne-moi des Ailes » apporter vos pliants et votre couverture. Repli en cas en pluie, salle des fêtes pour le pique-nique et pour le film. Renseignement : 06 84 42 83 60. Le mardi 3 août à partir de 20h, omelette géante, buvette, apporter assiettes, verres et couverts (omelette+frites+fromage+fruits = 8€). À 22 h cinéma en plein air « Donne-moi des Ailes ». Renseignement : 06 84 42 83 60. +33 6 84 42 83 60 Soirée organisée par les Amis de l’Abbaye, Ciné-Vidéo Cellois, Commune de Celles-sur-Belle 79370 à Celles-sur-Belle le mardi 3 août à partir de 20h, omelette géante, buvette, apporter assiettes, verres et couverts (omelette+frites+fromage+fruits = 8€). À 22 h cinéma en plein air « Donne-moi des Ailes » apporter vos pliants et votre couverture. Repli en cas en pluie, salle des fêtes pour le pique-nique et pour le film. Renseignement : 06 84 42 83 60. pixabay dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Parc de l'abbaye 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville 46.26197#-0.20858