Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque Lalbenque Catégories d’évènement: 46230

Lalbenque

Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque, 26 juillet 2022, Lalbenque. Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26

Lalbenque 46230 Lalbenque – Repas vers 19h30 avec l’omelette truffée servie par l’association complétée sur place avec des produits locaux vendus par les producteurs de la région (chaises, tables, couverts, verres et assiettes sont mis à disposition). Réservations en ligne sur site-truffe-lalbenque.com

Informations office de tourisme de Lalbenque 05 65 31 50 08 2400 oeufs et 7,2 kg de truffes de Lalbenque Tuber Melanosporum. +33 5 65 31 50 08 – Repas vers 19h30 avec l’omelette truffée servie par l’association complétée sur place avec des produits locaux vendus par les producteurs de la région (chaises, tables, couverts, verres et assiettes sont mis à disposition). Réservations en ligne sur site-truffe-lalbenque.com

Informations office de tourisme de Lalbenque 05 65 31 50 08 27-Omelette aux truffes Lot Tourisme-Christiane Roques

Lalbenque

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46230, Lalbenque Autres Lieu Lalbenque Adresse Ville Lalbenque lieuville Lalbenque Departement 46230

Lalbenque Lalbenque 46230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalbenque/

Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque 2022-07-26 was last modified: by Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque Lalbenque 26 juillet 2022 46230 Lalbenque

Lalbenque 46230