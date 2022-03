Omelette des pêcheurs Saint-Julien-en-Born, 18 avril 2022, Saint-Julien-en-Born.

Omelette des pêcheurs Salle Marie Madeleine Contis-Plage Saint-Julien-en-Born

2022-04-18 10:30:00 – 2022-04-18 Salle Marie Madeleine Contis-Plage

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born

La Pinasse de Contis organise sa traditionnelle omelette des pêcheurs.

Le repas sera précédé d’une messe en musique, de la bénédiction de la Pinasse et d’un apéritif-concert animé par l’Harmonie de Saint Julien en Born.

Au menu : velouté d’asperges et croûtons, omelette poivrons/oignons/lardons, salade, fromage, salade de fruits, pastis et café. Tarif adulte 13 €, enfant 7 €.

Inscriptions auprès de François Hiquet au 07 81 32 16 47, Vincent Froustey au 06 81 40 20 85 ou Dominique Gaston au 06 87 98 61 32.

+33 7 81 32 16 47

Salle Marie Madeleine Contis-Plage Saint-Julien-en-Born

