2023-06-07 – 2023-06-11

28ème Festival Uzès Danse
2023-06-07 – 2023-06-11
Ombrière, Parc du Duché et 11 rue Sigalon. Différents lieux : Jardin de l'évéché
Uzès, Gard
EUR 10

La danse envahit la cité ducale au mois de juin : 5 jours pour découvrir la création chorégraphique contemporaine ! Cette 28e édition vous invite à découvrir des créations de divers artistes avec créations, représentations, concert et films…

location@lamaison-cdcn.fr
http://www.lamaison-cdcn.fr/

