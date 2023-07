DÉCOUVERTE NOCTURNE DE MARSEILLE EN PRÉAMBULE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Ombrière du Vieux-Port Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

DÉCOUVERTE NOCTURNE DE MARSEILLE EN PRÉAMBULE AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Vendredi 15 septembre, 19h00
Ombrière du Vieux-Port

participation au transport de 10€/pers – Places limités – réservation à partir du 1er septembre

Circuit en bus à impériale nocturne et ouverture exceptionnelle de la basilique Notre-Dame de la Garde

Ombrière du Vieux-Port
Quai de Rive-Neuve
Marseille 13001
Marseille 1er Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

