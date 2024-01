OMBRES. SANTIAGO EVANS CANALES Instituto Cultural de México Paris, vendredi 23 février 2024.

OMBRES. SANTIAGO EVANS CANALES L’Institut culturel du Mexique en France présente, en collaboration avec la galerie Derouillon, la toute dernière série de toiles de l’artiste mexicain Santiago Evans Canales. 23 février 4 avril Instituto Cultural de México Entrée libre

Début : 2024-02-23T10:00:00+01:00 – 2024-02-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Vernissage en présence de l’artiste Jeudi 22 février, 18h

L’Institut culturel du Mexique en France présente, en collaboration avec la galerie Derouillon, la toute dernière série de toiles de l’artiste mexicain Santiago Evans Canales, dont les compositions aux couleurs émancipées invitent à une déambulation onirique et immersive.

À l’instar des diapositives qui défilent dans une lanterne magique, ses œuvres, nourries par des références autobiographiques, historiques et fictives, suscitent l’émerveillement et stimulent l’imagination propre à l’enfance. Comme l’étreinte poétique du théâtre d’ombres, le spectateur est transporté dans un monde empreint de souvenirs, peuplé de personnages et de paysages luxuriants.

Santiago Evans Canales (Mexico, 1996), artiste ayant grandi dans diverses régions des Amériques, a obtenu sa maîtrise en beaux-arts à l’Académie royale d’Anvers (2021) et un diplôme de troisième cycle du Royal College of Art de Londres en 2022, où il réside actuellement. Sa première exposition personnelle a eu lieu en 2020 à Francfort, en Allemagne, suivie d’un solo show à Paris à la Galerie Derouillon en 2021 et de collectives en Belgique, en Italie, à Hong Kong et aux Etats-Unis.

En complicité avec l’artiste, l’Institut culturel du Mexique réunit dans cette exposition une sélection d’œuvres récentes et de productions plus anciennes, accompagnées de carnets de travail révélant une partie du processus créatif de l’artiste.

Depuis 1979, l'Institut culturel du Mexique en France œuvre en qualité de médiateur. Vitrine de la culture mexicaine sur la scène française, il reflète le dynamisme de ce grand pays d'Amérique du Nord. Situé au cœur du Marais, l'Institut culturel du Mexique propose régulièrement des expositions et événements mettant à l'honneur les civilisations et les arts préhispaniques, l'art populaire mais aussi la création contemporaine mexicaine, de la photographie au design, en passant par l'architecture, la sculpture, le cinéma, la littérature, sans oublier les arts vivants.

Solos, 2023 Huile sur toile 54 x 73 cm

Courtesy of the artist & Galerie Derouillon, Paris

© Grégory Copitet