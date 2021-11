Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Ombres portées Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Ombres portées Mâcon, 8 mars 2022, Mâcon. Ombres portées Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08 22:00:00 Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon Saône-et-Loire 14 15 EUR Raphaëlle Boitel – Cie L’oublié(e) Au sol comme dans les airs, Raphaëlle Boitel fonde un langage chorégraphique et acrobatique, inspiré du 7ème art pour aborder les questions de la quête identitaire, du choix, du sentiment de culpabilité, mais aussi la culture de la peur qui altère les jugements. Dès 8 ans – Durée 1h10 billetterie@theatre-macon.com +33 3 85 22 82 89 http://www.theatre-macon.com/ Raphaëlle Boitel – Cie L’oublié(e) Au sol comme dans les airs, Raphaëlle Boitel fonde un langage chorégraphique et acrobatique, inspiré du 7ème art pour aborder les questions de la quête identitaire, du choix, du sentiment de culpabilité, mais aussi la culture de la peur qui altère les jugements. Dès 8 ans – Durée 1h10 Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Ville Mâcon lieuville Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon