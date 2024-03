OMBRES ET TENEBRES Bayeux, mardi 5 mars 2024.

Vendredi

Mathéo Floc’h nous présente une série de 30 images, en majorité du noir et blanc, où s’affrontent de larges plages de zones sur-lumineuses qui partent à l’affrontement contre les ténèbres. Images fortement contrastées, presque à l’excès, et des zones de hautes lumières jamais surexposées, un peu comme le monde qui entoure l’auteur jamais négatif mais pas toujours positif.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 16:09:00

fin : 2024-03-16

Espace Saint Patrice

Bayeux 14400 Calvados Normandie contact@surfacesanscible.fr

L’événement OMBRES ET TENEBRES Bayeux a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Bayeux Intercom